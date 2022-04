Florian Silbereisen: Völlig am Ende! Das Aus ist wohl besiegelt

So wenige Zuschauer wie am vergangenen Samstag erreichte eine Live-Show von "Deutschland sucht den Superstar" noch nie. Nicht mal zwei Millionen Zuschauer sahen zu. Zum Vergleich: In Spitzenzeiten erreichte die Castingshow jeden Samstag um die 7 Millionen Zuschauer, die erste Staffel sogar weit über 10 Millionen Zuschauer. Von solchen Werten kann DSDS heute nur träumen.