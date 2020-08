Florian Silbereisen: Völlig am Ende! So sieht die traurige Realität aus

Nicht das erste Mal, dass Florian Silbereisen Gegenwind zu spüren bekommt. Weil er auch zwei Jahre nach der Trennung gerne noch öffentlich von Ex Helene schwärmt, bekam er kürzlich auch schon den Ärger der Fans zu spüren. „Schaltet auf Flori, ich glaube, er muss weinen!“ oder „,Hast du an Helene Fischers Album mitgeschrieben?‘ Nur charmant, wie Silbereisen seiner Ex hinterherspioniert“, lauteten die spöttischen Kommentare.