Florian Silbereisen: Was wird jetzt aus seinem Helene-Tattoo?

Ganz Deutschland ist atemlos! Helene Fischer und Florian Silbereisen haben getrennt. Was passiert jetzt mit Florians Liebes-Tattoo?

Damit hat so kurz vor Weihnachten wohl keiner gerechnet. Zwischen Helene Fischer und Florian Silbereisen ist alles aus. Helene bestätigte die Schock-Nachricht via : "So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege!"

Süßer Liebesbeweis für Helene Fischer

Dumm nur, dass Florian Helenes Portrait immer nach als Tattoo auf seinem Oberarm trägt. Vor sieben Jahren überraschte er seine Ex-Freundin mit seiner neuen Hautbemalung. Damals zeigte sie sich begeistert. „Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet“, erzählte sie im Interview mit "Stern". Ob Florian diesen Schritt heute bereut?

Helene Fischer: Jetzt spricht ihr neuer Freund Thomas Seitel!

Was passiert mit Florians Helene-Tattoo?

Glücklicherweise gibt es heute Methoden, um den „Fehler“ wieder auszubügeln. Per Laser können die Farbpigmente unter der Haut zertrümmert werden. Bis das Tattoo endgültig verschwunden ist, sind allerdings mehrere Sitzungen notwendig. Auch entschied sich für die Methode, um den Namen ihres Ex-Mannes von ihrem Arm zu entfernen.

Doch es gibt auch eine andere Möglichkeit. Für ihren Ex ließ sich Heidi ein kleines V auf der Innenseite ihres linken Ringfingers tätowieren. Kurzerhand verwandelte sie das V in ein Herz.

fasste dagegen den Entschluss, das Portrait ihres Ex-Freundes Till Lindemann zu behalten. "Ich bereue keine meiner Tätowierungen, die ich gemacht habe. Alle Tätowierungen, die ich habe, bleiben auch so bestehen", sagte sie selbstbewusst.

Weglasern, tätowieren oder behalten? - Wofür wird sich wohl Florian entscheiden?