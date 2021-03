Florian Silbereisen: "Wieder richtig küssen" - Eine neue Liebe für Helenes Ex

Eine neue Liebe für den Kapitän

Im Interview mit der "Deutschen Presse-Agentur" verrät Flori, dass er kein Problem damit hätte, wenn der Kapitän eine tolle Frau kennenlernen würde. "Mal schauen, vielleicht verliebt sich der Kapitän irgendwann. Aber bitte erst nach Corona, wenn man wieder richtig küssen darf", witzelt er. "Jetzt freue ich mich erstmal, dass wir für die aktuelle Folge schon einmal an Frauenpower zulegen konnten. Wir bemühen uns ja immer extrem darum, immer wieder neue, überraschende Stars zu verpflichten: Neben Collien Ulmen-Fernandes als neue Schiffsärztin konnten wir für diese Folge auch 'Let’s Dance'-Moderatorin Victoria Swarovski als Tanzlehrerin gewinnen! Und sie kann nicht nur tanzen, sondern auch flirten!"

Allerdings flirtet Victoria nicht mit Flori, sondern mit einem Gast. Das scheint dem Ex-Freund von Helene Fischer gut in den Kram zu passen, denn so richtig kann er sich noch nicht an den Gedanken einer TV-Liebe gewöhnen. "Ich hab noch nie eine Liebesszene gespielt. Aber alle erzählen ja immer, dass das vor der Kamera alles andere als romantisch sein soll", verrät er. Und wie sieht es privat in der Liebe aus? Das behält der 39-Jährige aktuell lieber für sich...

