Florian Silbereisen: "Wir haben das damals noch versucht..."

Wie Florian nun im "Stern"-Interview offenbart, hatte er Peter Alexander damals gefragt, ob er in eine seiner Shows zu Gast kommen möchte. Doch die Antwort der Musiklegende darauf fiel ernüchternd aus. So offenbart Florian: "Er war kein Idol meiner Jugend, da kannte ich ihn überhaupt nicht. Aber als ich selbst die Möglichkeit bekam, auf der Bühne zu stehen, habe ich mir natürlich die großen Showmaster angeschaut, und Peter Alexander stach für mich raus." Florian ergänzt: "Ich fand es toll, wie er sich aus der Öffentlichkeit verabschiedet hat: Er hat es verkündet und durchgezogen. Ihn in meiner Show zu haben, war damals mein größter Traum. Wir haben das noch versucht, aber er hat gesagt: 'Jetzt ist gut'." Wow! Ehrliche Worte, die einen besonderen Blick in die Anfänge von Florians Karriere geben.

Sein Wunsch wird jedoch auch in Zukunft nicht mehr in Erfüllung gehen. Peter Alexander verstarb am 12. Februar 2011 im Alter von 84 Jahren.