Florian Silbereisen: Wunderbare Enthüllung! Sein Glück ist zurück!

Es wird nicht ruhig bei . Erst vor einigen Monaten wurde bekannt, dass der Ex von Helene Fischer ab Ende dieses Jahres als neuer Kapitän bei "Das Traumschiff" zu sehen sein wird. Danach wurden immer neue , wie , enthüllt, die Florian auf der MS. Amadea zur Seite stehen. Nun die nächste Überraschung...

Helene Fischer: Jetzt zeigt Thomas Seitel sein wahres Gesicht

Florian Silbereisen holt Fußball-Profi aufs Traumschiff

Wie Florian nun verrät, habe er für die "Traumschiff"-Kolumbien-Folge einen ganz besonderen Gast gewinnen können. In der Episode soll nämlich niemand geringeres, als Ex-"BVB-Kapitän Roman Weidenfeller" zu sehen sein. So erklärt Florian gegenüber "Bild": "Ich wollte unbedingt, dass Roman zusammen mit mir an Bord geht! Ich kann mir keinen besseren Glücksbringer für meinen Start als Kapitän wünschen als so einen erfahrenen und erfolgreichen -Kapitän wie Roman!" Was für Hammer- ! Aber auch Roman zeigt sich von seinem Auftritt sichtlich begeistert...

Roman freut sich auf das Traumschiff mit Florian

"Das ist für mich eine große Ehre. Ich kenne die Serie schon seit über 30 Jahren. Früher habe ich das ‚Traumschiff‘ mit meiner Oma gesehen. Gemeinsam haben wir vor dem Bildschirm davon geträumt, die Welt kennenzulernen. Als kleiner Junge konnte ich mir nicht vorstellen, eines Tages die Welt zu bereisen", erklärt Roman. Ebenfalls fügt er hinzu: "Gemeinsam sorgen Florian und ich für viel frischen Wind!"