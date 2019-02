Florian Silbereisen: Wurde Helene Fischer betrogen?

Es ist das endgültige Aus einer Liebe, die schon lange keine mehr war. Kurz vor Weihnachten gaben (34) und (37) ihre Trennung nach zehn gemeinsamen Jahren bekannt. Die Liebe sei „schleichend“ gegangen, so Helene. Aber laut Florian ist man inzwischen „glücklich getrennt“. Das alles sei allerdings „unsere Wahrheit“, betont sie. Klingt wie ein fauler Kompromiss. Und das scheint er auch zu sein: Denn laut "Closer"-Informationen könnte die objektive Wahrheit eine andere sein. Die Rede ist von unterschiedlichen Zukunftsvisionen, Lügen und sogar Betrug.

Warum haben sich Helene und Florian wirklich getrennt?

In zwei offenen Briefen betrauern die beiden Schlagerstars das Ende ihrer Beziehung. „Wir hatten Höhen und Tiefen“, schreibt Florian Silbereisen und deutet damit an, dass das Leben mit Helene nicht immer rosarot war. Dass sie die Fassade des glücklichen Paares oft nur nach außen hin gewahrt haben. Welche Tiefen er damit genau meint, lässt er unbeantwortet. „Sie haben sich immer weiter auseinandergelebt“, erklärt ein Vertrauter aus dem engsten Umfeld in "Closer". Er hat eng mit Helene zusammengearbeitet, lernte sie als Menschen, nicht als Superstar kennen.

Florian Silbereisen: Jetzt lüftet er sein Liebes-Geheimnis!

So soll es unterschiedliche Vorstellungen von einem gemeinsamen Zuhause gegeben haben: Während sich Helene angeblich ein Stadtleben in Hamburg gewünscht hat, soll Florian sich eher abgeschieden in einem Häuschen auf dem Land gesehen haben.

Auch beim Thema Kinder sei man angeblich nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Während sich Helene ein Baby durchaus hätte vorstellen können, soll diese Vorstellung für ihn noch ganz weit weg gewesen sein, sagt der Insider zu "Closer".

„Wir sind zwar schon eine Weile getrennt, haben für uns aber auch erst einmal die Lage sortieren müssen“, schreibt Helene Fischer in ihrem Brief. Denn laut unserer Quelle ist zu viel passiert zwischen den beiden. Wie "Closer" bereits vor der Bekanntgabe der Trennung zugetragen wurde, ließ er sich angeblich von einer Schlager-Kollegin trösten. Dabei soll es sich um keine Geringere als Michelle (46) handeln. „Es war mehr als nur ein kurzer Flirt“, sagt uns die Person, die um jeden Preis anonym bleiben will. Sie arbeitet in der Branche, fürchtet um ihren Job, wenn herauskommt, dass sie erzählt, dass es eine andere Version von dem gibt, was Helene als „unsere Wahrheit“ bezeichnet.

Was lief zwischen Florian Silbereisen und Michelle?

Ob das alles stimmt? Unklar. Eine andere Quelle behauptet, dass Florian auch mit zwei Show-Tänzerinnen auf Tuchfühlung gegangen sein soll. Ob Helene all die Gerüchte ebenfalls kannte? Denn sie müssten ein Schock für sie sein: Sie kennt schon lange, ihr Verhältnis gilt als freundschaftlich. Außerdem teilen sie das gleiche Management. Und bei Helenes Weihnachtskonzert standen sie gerade noch zusammen für ein Duett auf der Bühne.

Welchen Anteil hat Florian Silbereisen an dem Liebes-Aus? „Ich glaube, jeder von uns weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn eine Beziehung zu Ende geht, wenn ein Lebenstraum zerplatzt“, sagte Helene Fischer bei einem ihrer letzten Auftritte. „Man ist traurig. Natürlich kommt irgendwann vielleicht auch ein bisschen die Wut dazu, und der Schmerz sitzt unendlich tief. Aber ich bin ganz fest der Überzeugung, irgendwann fängt die Zeit an, die Wunden zu heilen.“ Meint sie damit den Schmerz, die Wunden einer betrogenen Frau?

Helene Fischer zog einen Schlussstrich

Laut "Closer"-Informationen soll Florian Silbereisen von Helene Fischer vor einigen Monaten vor vollendete Tatsachen gestellt worden sein. „Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben“, schreibt sie in ihrem offenen Brief. Bei diesem Mann handelt es sich um Thomas Seitel, ihren Tänzer. Über ein Jahr standen sie gemeinsam auf der Bühne, zwischen den Auftritten trainierten sie zusammen. Ende Oktober bewertete Thomas das Verhältnis zu Helene noch als „rein beruflich“. Eine Lüge? Denn fast zeitgleich soll Thomas seine damalige Verlobte Anelia Janeva informiert haben, dass er sie für Helene verlassen wird. Bitter für die Fotografin und Visagistin, die die Schlager-Queen ebenfalls privat kennt. Und auch Florian müsste zu diesem Zeitpunkt erfahren haben, dass er ab sofort Single ist…

„Dass die Zeit die Wunden heilt und somit auch Seelenfrieden für diejenigen einkehrt, die betroffen zurückbleiben, wünsche ich mir von ganzem Herzen!“, schreibt Helene in ihrem offenen Brief und richtet dann das Wort an ihre Fans: „Euch, liebe Fans und Freunde, bitten wir, nicht allem Geschriebenen zu glauben, denn meist steckt dahinter nur eine Geschichte, die erfunden wurde.“ Meint sie damit vielleicht vielmehr ihre eigenen Worte?