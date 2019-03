Florian Silbereisen: Schock-Auftritt! Seine Fans sind stinksauer

Reddit this

Eigentlich wollte mit seinem "Schlagerfest" zu Ehren von Kollege Roland Kaiser ausrichten, um sein neues Album "Alles oder Dich" zu feiern. Doch das ging gehörig nach hinten los. Die Fans waren von der Schlager-Fete überhaupt nicht begeistert...

Peinliche Playback-Auftritte

Der Grund: Keiner der Künstler wie , und sangen live. Auch der Auftritt von Ben Zucker fiel beim Publikum durch. Er spielte zwar eine Akustikgitarre auf der Bühne, doch im Song kam sie gar nicht vor. Auch sorgte für Geläster. Obwohl sie das Mikrofon gar nicht mehr an ihren Mund hielt, war ihre Stimme zu hören. "Fast wäre ich drauf reingefallen, aber auch der Kaiser hat den Mund zu früh aufgemacht...!" und "Interessant, wie manche Künstler nach einem Vollplayback-Auftritt total außer Atem sind", beschwerten sich die Fans via Twitter.

Doch das war nicht das einzige, was die Zuschauer zu Weißglut brachte. Die wichtigste Person des Abends, Roland Kaiser, betrat erst um 23: 06 Uhr die Bühne. Für die Fans viel zu spät. Schließlich hieß die Sendung "Alle singen Kaiser – Das große Schlagerfest". "Zumindest in den letzten 5 Minuten kommt der Kaiser in die Kaiser-Show", ätzte ein User.

So rechtfertigt sich der Sender

Der Sender meldete sich bereits zu den Vorwürfen zu Wort. "Wir legen bei unseren Shows sehr viel Wert darauf, die Titel für die Fernsehzuschauer optisch sehr aufwändig zu inszenieren. Dafür benötigen wir sehr viel Probenzeit. Wenn jeder Titel live gespielt würde, müssten wir die Probenzeiten und die Aufwände deutlich erhöhen", erklärte MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann der "BILD"-Zeitung. "Außerdem könnten wir in eine Show mit Livemusik nicht so viele unterschiedliche Künstler und Songs nehmen, da die Umbauzeiten zwischen den einzelnen Titeln bei einer Show mit Livemusik deutlich länger sind."