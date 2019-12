Florian Silbereisen: Zuckersüße News ein Jahr nach der Trennung!

Huch, so kennen wir ja gar nicht. Eigentlich ist der Schlager-Star dafür bekannt, dass er so gut wie nie Infos zu seinem Privatleben preisgibt. Umso schöner somit die jüngste News von dem 38-Jährigen...

Helene Fischer: Liebeserklärung von einem anderen Mann! Herber Schlag für Thomas!

Florian Silbereisen flirtet gerne

Vor gut einem Jahr gaben Florian Silbereisen und ihre Trennung bekannt. Für den Schlagerstar alles andere als leicht. Während Helene nämlich in ihrem einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat, geht Florian immer noch solo durchs Leben. Gegen ein paar Flirts hat der smarte 38-Jährige jedoch nichts einzuwenden. So erklärt er gegenüber "Bunte", dass ein paar Flirts "etwas Wunderbares" seien. Doch damit nicht genug...

Florian plaudert über Familienplanung

Wie Florian weiter verrät, hat er auch nach der Trennung, seine Familienplanung nicht adakta gelegt: "Alles hat im Leben seinen Sinn. Deshalb lasse ich mich leiten. Und wenn Gott will, wird es irgendwann so sein." Kein Wunder somit, dass er auch die Weihnachtstage im Kreise seiner Liebsten in Bayern verbringt: "Weihnachten feiere ich wie immer mit der ganzen großen Familie in der Heimat." Ob uns Florian wohl im nächsten Jahr mit einer neuen Liebe überraschen wird? Wir können gespannt sein...

Oh je! Traurige Bilder von Florian Silbereisen: