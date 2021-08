Florian Silbereisen: Zurück in die Arme von Helene Fischer! Er kann sie einfach nicht gehen lassen

Im Dezember 2018, kurz nach der offiziellen Trennung des Paares, betonte Helene (37): "Wir gehen hier als Freunde gestärkt raus." Viele bezweifelten das, schließlich hatte die Blondine zu diesem Zeitpunkt bereits einen neuen Mann an ihrer Seite: den Akrobaten Thomas Seitel (36). Würde Florian wirklich in der Lage sein, seine Gefühle ganz tief in sich zu vergraben, um seiner Ex-Partnerin eines Tages dieses Glück von Herzen gönnen zu können?