Helene Fischer & Florian Silbereisen: Die Wahrheit über die angebliche Bilderbuch-Trennung

Florian Silbereisen: Zweite Chance für die Liebe!

Bei "Riverboat" verrät Maite Kelly jetzt ganz emotional: "Ja, tröstlich ist natürlich zu wissen, es gibt immer zweite Chancen. Und ich glaube, dass . . . Also ich kann jetzt nicht für Florian sprechen, aber ich glaube, wir sind noch in einem jungen Alter, wo noch wir, glaube ich, 40 junge Jahre vor uns haben. Und ich glaube an zweite Chancen. Und die erste Chance ist für mich immer noch aufgegangen, die ich mit meinem Ex hatte, denn wir verstehen uns immer noch unglaublich gut. Wir sind ein super Team. Und ich glaube, dass tatsächlich, ich glaube so an eine Familienerweiterung."

Sie weiß, dass die Liebe bei ihr noch eine zweite Chance hat und sie irgendwann wieder den Richtigen findet. Und das prophezeit sie auch Florian Silbereisen. "Ich glaube, der Florian, also so wie ich mit ihm gesprochen habe, weiß einfach, dass er ein gutaussehender, erfolgreicher, netter Kerl ist und ich glaube, eine tolle Frau wäre froh mit ihm zusammen zu sein. Ich glaube, das wird schnell gehen, dann findet er auch ein ganz tolles Mädel", grinst sie.

Helene Fischer ist schon glücklich vergeben

Während Florian Silbereisen noch keine Frau an seiner Seite hat, ist seine Ex Helene wieder frisch verliebt. Seit einiger Zeit ist sie mit dem Akrobaten zusammen. Die beiden sollen sogar schon zusammengezogen sein.

Bleibt nur zu hoffen, dass auch Flori bald eine zweite Chance für die Liebe bekommt...