Florijana Ismaili: Fußballerin stirbt bei Badeunfall - mit 24!

Familie und Freunde von Florijana Ismaili hatten bis zuletzt gehofft. Doch jetzt die traurige Gewissheit. Die 24-Jährige ist tot.

Florijana sprang in den Tod

Am Samstag mietete sich die Mittelfeldspielerin mit einer Freundin auf dem Comer See ein Boot. Florijana sprang bei dem Ausflug ins Wasser - und tauchte nicht mehr wieder auf. Ihre Begleiterin alarmierte sofort die Rettungskräfte, die mit Hochdruck nach der Vermissten suchten. Am Dienstagnachmittag dann die Schock-Nachricht. Die Einsatzkräfte entdeckten die Leiche in mehr als 200 Metern Tiefe. Woran genau sie starb, ist noch nicht bekannt. Eine Obduktion soll alle offenen Fragen klären.

Willy Schnitzler: Der Bläck-Fööss-Keyboarder ist tot!

Großer Trauer um die Fußballerin

Florijanas Verein meldete sich bereits zu Wort. "Der BSC Young Boys hat in Absprache mit der Trauerfamilie die schmerzhafte Pflicht, über den Hinschied der Spielerin Florijana Ismaili zu informieren. Wir sind sehr bestürzt und tief betroffen", hieß es in der offiziellen Erklärung. Und auch IFA-Präsident Gianni Infantino zeigte sich bestürzt: "Dies ist ein äußerst trauriger Moment für die gesamte Fußballgemeinschaft, insbesondere in einer Zeit, in der wir uns bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft versammeln."