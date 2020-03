Reddit this

Floyd Mayweathers Ex Josie tot im Wagen aufgefunden!

Erschütternde Nachrichten aus Kalifornien! Wie nun berichtet wird, wurde die Ex von Floyd Mayweathers tot in ihrem Auto aufgefunden.

Floyd Mayweathers Ex Josie wurde tot im Wagen aufgefunden! Dies wurde nun durch "TMZ" bekannt gegeben.

Josie verstarb in ihrem Auto

Wie es heißt, soll am vergangen Montag im kalifornischen Valencia ein Notruf eingegangen sein, der die Polizei zu der Leiche von Josie führte. Die Beamten sollen die Schauspielerin in ihrem Wagen vor ihrer Wohnung aufgefunden haben. Noch vor Ort wurde sie für tot erklärt. Die Todesursache ist noch nicht bekannt, ein Fremdverschulden schließt die Polizei jedoch bereits aus. Im letzten Jahr machten Josie und Ihr Ex Boxer-Floyd Mayweathers vor allem wegen ihres Streits von sich reden.

Josie & Floyd Mayweathers boten sich erbitterten Kampf

Nachdem Josie den Boxer beschuldigte, dass er sie mehrfach verprügelt und misshandelt haben soll, stritt der Sportler alles ab und warf der Mutter seiner drei Kinder im Gegenzug ein Drogenproblem vor. Im vergangen Jahr endete ihr Dauer-Streit mit Floyd mehrfach vor Gericht. So verklagte sie zum Beispiel ihren Ex auf satte 20 Millionen Dollar, nachdem er in einem Interview über ihre angebliche Drogensucht gesprochen hatte. Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Josie stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Auch Floyd äußerte sich bis jetzt noch nicht zu dem Ableben der Mutter seiner drei Kinder.

