Flugzeug muss notlanden: Mann beschmiert Bord-Toilette mit Fäkalien

Ungewöhnlicher und unappetitlicher Grund für die Notlandung eines Linienfluges!

Weil ein Fluggast in verschiedenen Bord-Toiletten überall Fäkalien verschmierte, musste der "United Airlines"-Flug 895 von Chicago nach Hongkong am Donnerstag in Alaska notlanden.

Der Vorfall sei so schwerwiegend gewesen, dass das Flugzeug ungeplant einen Flughafen in Anchorage hätte ansteuern müssen.

Wie die Polizei gegenüber "KTUU" angibt, hätte der Mann sein T-Shirt ausgezogen und damit seine Fäkalien in mehreren Bord-Toiletten verschmiert.

Bereits zuvor war der Fluggast auffällig geworden, weil er an den Sitzen herumgerüttelt habe und Wasser auf Laptops gießen wollte, berichtet ein Mitreisender.

Nach der Notlandung wurder der Mann von FBI-Beamten festgenommen und anschließend in eine psychatrische Anstalt gebracht.

Die restlichen 245 Passagiere mussten die Nacht in einem Hotel in Anchorage verbringen.