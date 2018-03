Dieser Vibrator gibt dem beliebten Ausdruck „Food Porn“ eine ganz neue Bedeutung! Die Erotik-Cam-Website „CamSoda Labs“ hat sich etwas ganz besonderes einfallen lassen, um Frauen glücklich zu machen.

"Der RubGrub ist ein Vibrator, der nach dem Orgasmus Essen für euch bestellt, angefangen bei einer großen Käse-Pizza von Domino's", heißt es auf der Website. Nachdem die Nutzerin zum Höhepunkt gekommen ist, kann sie einen Knopf auf ihrem Vibrator drücken, der ihre Zahlungsinformationen an den Lieferdienst übermittelt. Die Pizza macht sich dann sofort auf den Weg.

Doch wie kommt man auf so eine verrückte Idee? "Sobald der Höhepunkt erreicht wird, fühlt man sich lethargisch und hungrig", erklärt Daryn Parker von CamSoda. "Das und die Tatsache, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Menschen ständig alles kontrollieren und im Griff haben wollen, hat uns auf die Idee zu RubGrub gebracht."

Wer nach dem Höhepunkt also unbedingt eine Pizza haben möchte, kann sich mit dem 120 US-Dollar teuren Vibrator einen Traum erfüllen.