Formel 1-Rennleiter Charlie Whiting ist tot!

Reddit this

Der 66-Jährige starb überraschend am Donnerstagmorgen in Australien an einer Lungenembolie. Jean Todt, Präsident des Automobilweltverbandes, verkündete die traurige Nachricht: "Die Formel 1 verliert einen treuen Freund und charismatischen Botschafter. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans der Formel 1.“

Sebastian Vettel: "Er war ein Racer und einfach ein sehr netter Mensch"

Auch seiner enger Freund Sebastian Vettel meldete sich bereits zu Wort: "Ich habe gestern mit ihm gesprochen, bin mit ihm die ersten paar Kurven gelaufen. Es ist schwierig zu verstehen, wenn jemand einfach nicht mehr da ist." Und weiter: "Ich kenne ihn lange, er war der Mann der Fahrer. Es gibt die Regeln und uns, er war die Verbindung. Jeder konnte ihn jederzeit fragen, seine Tür war immer offen. Er war ein Racer und einfach ein sehr netter Mensch."

"Beverly Hills"-Star Jed Allan ist tot!

Whiting begann seine Karriere 1977 beim Hesketh-Rennstall. In den 80ern wechselte er zu Brabham, stieg dort erst zum Chefmechaniker und dann zum Cheftechniker auf. Seit 1988 arbeite er als Renndirektor beim Weltverband. Dort war er für den sicheren und fairen Ablauf der Grand-Prix-Wochenenden verantwortlich.