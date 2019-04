Reddit this

Fotos aufgetaucht: Jenny Elvers tanzt jetzt an der Stange!

Ganz schön sportlich! Während andere im Fitnessstudio schwitzen, hält ihren Körper lieber beim Pole Dancing in Form. Auf ihrer -Seite teilte die 46-Jährige nun zwei coole Schnappschüsse von sich, die sie beim Training zeigen.

Jenny Elvers tanzt an der Stange

Wer schon einmal versucht hat, sich an einer Stange hochzuziehen, weiß, dass man dafür ziemlich kräftig sein muss. Kein Problem für Jenny – sie präsentiert sich in ihrer absoluten Bestform! Und dabei reißt sie auch noch Witze: „Heute der sterbende Schwan“, schreibt sie zu einem ihrer Fotos, auf dem sie hoch oben an einer Stange hängt.

Für die fitten Fotos erntet die Blondine viel Zuspruch von ihren Fans. „Sieht super aus! Das ist der beste Sport, man trainiert den ganzen Körper“ und „Ich habe echt großen Respekt vor dir. Du bist eine starke Frau und Mutter. Witzig bist du auch noch", ist unter den Bildern beispielsweise zu lesen. Ganz schön cool!