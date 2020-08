Frank Elstner: Große Sorge um seine Gesundheit

Es war die Schock-Nachricht im April 2019: Kult-Moderator Frank Elstner (78) ist an Parkinson erkrankt. Doch statt zu jammern und das Handtuch zu werfen, machte die „Wetten, dass..?“- Legende einfach weiter. Nicht nur beruflich mit einer eigenen Netflix-Serie, sondern auch im Leben. „Ich versuche, die Sache so leicht wie möglich zu nehmen und nicht in Selbstmitleid zu versinken“, so der Showmaster.

Frank Elstner lebt im Hier und Jetzt, bleibt stets optimistisch. Selbst in solch schwierigen Zeiten: „Ich bin dazu erzogen worden, die Dinge positiv zu sehen.“ Aber nicht nur das, er zeigte sich öffentlich zuversichtlich, was eine mögliche Heilung angeht: „Wenn man versucht, bewusst richtig zu leben, hilft das, die Krankheit zu bremsen.“ Umso schockierender ist das, was jetzt ans Licht kommt. Der TV-Profi musste sich kürzlich in einer Spezialklinik behandeln lassen.

„Herr Elstner hatte Probleme mit seinem Herzen. Die Hitze machte ihm ordentlich zu schaffen. Er musste aber nicht operiert, sondern nur medikamentös eingestellt werden.“ Das berichtet "Freizeitwoche" unter Berufung auf Klinikkreise des Herzzentrums Lahr in Baden-Württemberg. Steht es doch schlechter um den Entertainer als erwartet? Fakt ist, auch das Herz leidet bei einer Parkinson-Erkrankung. Bei Betroffenen kommt es oft zu einer Störung der Blutdruckregulation und damit einhergehend Kreislaufproblemen. Patienten haben oft hohe Blutdruckwerte im Liegen und niedrige im Stehen. Als Folge können sogar Ohnmachtsanfälle auftreten. Dagegen helfen vor allem viel Bewegung und natürlich auch Medikamente.