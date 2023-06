Frank Elstner: Eine riskante OP ist seine letzte Chance

Vor sieben Jahren erhielt die Fernsehlegende die Diagnose. Seitdem kämpft er täglich für ein selbstbestimmtes Leben. Doch leider gibt es Rückschritte. "Die Tabletten, die mir am Anfang sechs Stunden geholfen haben, wirken jetzt nur noch vier Stunden", erklärte er. Eine stündliche Einnahme der Pillen kommt für ihn nicht in Frage. Deshalb zieht er eine Hirnschrittmacher-Operation in Betracht. "Wenn es soweit ist, werde ich höchstwahrscheinlich nicht zögern, mich dieser Operation zu stellen."