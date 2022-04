Frank Elstner: Er gibt die Hoffnung auf Heilung nicht auf

"Ob man boxt, ob man Tischtennis spielt, ob man laufen geht - man soll sich bewegen, und das bewegt dann auch die Hirnzellen. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja in den nächsten zehn Jahren noch ein Mittel, damit Parkinson seinen Schrecken verliert", offenbart Frank nun gegenüber "Leute heute". Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Frank ist eine echte Kämpfernatur! Vor allem seine Familie half ihm stets dabei, seinen steinigen Weg zu meistern. So ist es auch selbstredend, dass er seinen 80. Geburtstag in ein paar Tagen im Kreise seiner Liebsten verbringt. Über seinen Wunsch zu seinem Ehrentag verrät er: "Dass mir keiner böse ist, dass ich kein großes Fest mache, sondern nur mit meinen Kindern und Enkelkindern essen gehe."