Frank Elstner: OP-Drama! Jetzt bricht er sein Schweigen!

"Als er das das erste Mal erzählt hat, habe ich so einen Schreck gekriegt. Ich habe gedacht: 'Um Gottes Willen, eines Tages musst du so eine Operation machen, dann bohren die dir den Schädel auf und gehen tief ins Hirn rein!'", offenbart Frank Elstner nun gegenüber "DAS!" über einen Arztbesuch, den er nach seiner Parkinson-Diagnose hatte. Doch wie Frank ergänzt, klingt der Eingriff gefährlicher als anfangs gedacht. So ergänzt er: "Das tut zum Glück nicht weh und die meisten Operationen dieser Art werden bei vollem Bewusstsein gemacht, weil das Hirn ist nicht schmerzempfindlich. Das ist die gute Botschaft." Ehrliche Worte, die einen ganz privaten Blick in Franks Leben gewähren! Ob uns der Moderator wohl in der nächsten Zeit mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...