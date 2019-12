Frank Elstner: Traurige Beichte! So geht es ihm wirklich!

Wow! Was für emotionale Worte von Frank Elstner! In einer ehrlichen Beichte lässt der Moderator seinen Gefühlen nun freien Lauf...

Erst Anfang des Jahres berichtete Frank Elstner, dass er an Parkinson erkrankt ist. Danach hielt sich Frank dazu weitestgehend bedeckt - bis jetzt. In einem Gespräch mit erklärt der Moderator nämlich nun, wie sehr ihm seine Erkrankung manchmal zu schaffen macht...

Frank Elstner redet über seine Gesundheit

Bei "2019! Menschen, Bilder, Emotionen" berichtet nun, dass Parkinson einfach unberechenbar ist. So erklärt er: "Ich zittere rechts ein bisschen mehr als links. Aber je nachdem, wie ich mich hinsetze und wie ich sozusagen unter Medikamenten stehe, zittere ich auch manchmal gar nicht. Also letztens hat meine Frau abends gesagt: 'Sag mal, du zitterst ja gar nicht mehr.' Die hat vielleicht an eine Wunderheilung gedacht." Definitiv ehrliche Worte, die intime Einblicke in das Privatleben von Frank und seiner Ehefrau geben. Doch glaubt Frank daran, jemals wieder gesund zu werden?

Frank gibt nicht auf

"Also ich habe vier Ärzte gefragt, drei davon haben mir Parkinson bestätigt. Und dann gehe ich mal davon aus, dass die Mehrheit der studierten Leute recht haben", erklärt Frank weiter. Den Kopf steckt der Moderator dadurch jedoch nicht in den Sand. So konnte Frank in diesem Jahr als "YouTuber" schon wahre mega Erfolge feiern und hat erst kürzlich einen "Netflix"-Vertrag unterschrieben: "Günther, du kennst mich, du kennst meine Karriere und du weißt, dass ich immer neugierig bin. Und ich bin ein kreativer Mensch, und gewisse Dinge langweilen mich nach einer gewissen Zeit. Und so habe ich natürlich das Internet mit beobachtet und mir überlegt: 'Welche Rolle kannst du da selber einmal spielen?' Und ich habe geguckt und ich habe mir Gedanken gemacht, was machen die jungen Leute heute, wie setzen die sich durch? Und ich habe einen pfiffigen Sohn, der hat eine eigene Agentur, und da arbeiten nur junge Leute. Und die haben sich den Kopf darüber zerbrochen: 'Was kann der Alte noch machen?' Und ich habe auf die gehört, und das scheint mir zu bekommen." Frank ist und bleibt einfach ein Allround-Talent.

