Frank McRae: Der "James Bond"-Star ist tot

Trauriger Abschied von Frank

Frank McRae kam in Memphis zur Welt und studierte Drama und Geschichte. Später wechselte er in die NFL und wurde zum Football-Star. Nachdem er seine Karriere als Sportler beendet hatte, widmete er sich der Schauspielerei. Im Laufe seines Lebens wirkte er in über 40 Filmen mit, darunter auch in "James Bond - Lizenz zum Töten", "Last Action Hero" und "Rocky II". Er stand schon mit Hollywood-Größen wie Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger vor der Kamera.

Zu Lebzeiten setzte McRae sich für den Schutz der Tierwelt in Kenia ein. Sein Schwerpunkt lag dabei auf dem Schutz und der Rehabilitation von Elefanten. Wie "Deadline" berichtet, können Spenden zu seinem Gedenken an den "Sheldrick Wildlife Trust" gemacht werden.