Frank Mills: Der Serienstar ist tot

Große Bekanntheit erlangte Frank Mills durch seine Rolle des Billy Williams im britischen Soap-Hit "Coronation Street". Im Laufe seiner Karriere war er ebenfalls in "Inspector Barnaby", "Foyle's War" und "The Palace" zu sehen. Ebenfalls spielte er in "Grange Hill", "Heartbeat" sowie in "The Bill und "The Good Companions" mit. Nun schloss der 93-Jährige für immer seine Augen...