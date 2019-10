Er ist Unternehmer mit Leib und Seele! Dass sich bei Frank Thelen (43) jedoch auch abseits der Kamera alles um Technik und Innovation dreht, führt in seinem Privat-Leben durchaus zu Konflikt-Situationen.

Vernachlässigt Frank Thelen seine Frau Nathalie?

Auf die Frage, ob sich seine Frau Nathalie (48) beschwert, dass er so viel arbeitet, antwortete er jetzt in Das neue Blatt: „Nein. Nerviger findet sie, dass ich zwar körperlich beim Essen anwesend, aber geistig noch woanders bin!“ Ohje! Schenkt er seiner Frau etwa keine Aufmerksamkeit? „Ich sitze dann am Tisch und denke über Energiespeicher nach“ – statt Nathalie zuzuhören? „Weil mich solche Themen so ernsthaft interessieren, ecke ich in der normalen Welt an“, gibt Frank zu. „Ich kann keine Smalltalk-Gespräche führen!“ Wie anstrengend muss das für seine Partnerin nur sein…

Judith Williams & Frank Thelen: Darum ist "Die Höhle der Löwen" so erfolgreich

Frank Thelen und Judith Williams sind ein Herz und eine Seele

Ob bei ihr schon die Alarmglocken schrillen? Denn: Der Millionär erklärt zwar, „sozial inkompatibel“, zu sein. Doch wenn es um Löwen-Kollegin Judith Williams (48) geht, ist Frank Thelen plötzlich ganz bei der Sache. „Wir stimmen uns mit den Drehtagen ab“, eröffnet er. Und schwärmt dann: „Wir können nicht ohne einander!“ Huch, da hat wohl jemand Franks Herz berührt. Bringt Judith damit bei Nathalie das Fass zum Überlaufen?

