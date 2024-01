Frank Zander: Gesundheits-Update! So geht es ihm nach der Gehirn-OP

Frank Zander sei auf dem Weg der Besserung und habe das Krankenhaus bereits wieder verlassen können, wie sein Sohn Marcus erleichtert gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte: "Ich habe ihn heute Morgen abgeholt in der Charité." Wie die B.Z bestätigte sei die OP gut verlaufen. Dabei wurde ein kleines Loch in den Schädelknochen gebohrt und ein so genannter Shunt gelegt, der das Wasser aus dem Kopf ableitet.

Für seine Genesung sei Marcus zuversichtlich: "Ich bin überglücklich, dass die Operation gelungen ist und mein Vater sich deutlich besser fühlt. Das Ganze hat uns als Familie doch schwer belastet. Und wir blicken jetzt positiv nach vorne. Und sind überzeugt: Frank Zander wird wieder ganz der Alte."

Schonen müsse er sich in nächster Zeit trotzdem noch: "Vadder ist guten Mutes, aber noch ein bisschen fertig von der OP und auch ein bisschen müde. Ja, und so richtig super laufen kann er auch noch nicht." Auf alles müsse er jedoch nicht verzichten. "Auf jeden Fall werde ich (...) mit einem Bier (...) auf seine Gesundung anstoßen. Darauf hat er nämlich schon wieder Appetit", schmunzelte Marcus.

