Frankfurt: Pfefferspray-Attacke - mehrere Verletzte!

Zwischenfall an einer Gesamtschule in Frankfurt: In einem Klassenzimmer gab es plötzlich eine Pfefferspray-Attacke!

Gegen 10 Uhr ging ein Notruf bei den Rettungskräften, wie die „Bild“-Zeitung schreibt. In dem Gebäude soll eine Frau Pfefferspray versprüht haben. Mehrere Schüler und Lehrer sollen plötzlich Schleimhautreizungen und Schmerzen an den Augen geklagt haben.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. „Zehn Schüler kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Frau konnte angetroffen werden“, erklärte eine Polizeisprecherin in der „Bild“-Zeitung. Bisher ist völlig unklar, weshalb die Frau das Pfefferspray versprühte. Ob sie eine Schülerin war, ist ebenfalls ungewiss.