Franz Beckenbauer: Große Sorge! Er kann nicht mehr

Reddit this

Die Wintersportler in Oberntauern mussten zweimal hinschauen. Ist der gebrechliche, dürre Mann wirklich der „Kaiser“? Aber er ist es wirklich. Franz Beckenbauer (74) wirkt zerbrechlich. Die -Legende scheint nur noch ein Schatten ihrer selbst. Das beweisen Fotos, die "Neue Post" vorliegen.

Die Schock-Fotos zeigen: All die Strapazen der vergangenen Jahre haben Franz Beckenbauer ausgezehrt. Zweifache Herz-OP, Hüftprobleme, schwerer Augeninfarkt. Und nicht allein sein Körper quält ihn. Vor allem Sorgen, Ängste und Trauer belasten ihn.

2015 brach seine Welt zusammen, als er plötzlich wegen Verdachts der Korruption in die Schlagzeilen geriet. Freunde wandten sich von ihm ab. Seine Seele litt.

Ebenfalls 2015 starb sein Sohn Stephan an Krebs – mit nur 46 Jahren. Der Schmerz ist auch nach viereinhalb Jahren nicht kleiner geworden. Wird es niemals werden. „Das geht einem nach bis zum Ende, das ist klar“, weiß Franz.

Wie geht es Franz Beckenbauer wirklich?

Ja, das Ende. Franz Beckenbauer spricht von seinem eigenen Tod. Und diese aktuellen Fotos von ihm machen Angst.

Franz Beckenbauer: Neue OP! Seine Familie ist jetzt bei ihm

Seit mehr als 30 Jahren besucht der ehemalige Fußball-Weltmeister das Salzburger Land: zum Skifahren. Aber das geht nicht mehr. Statt Skistiefeln trägt er bequeme Freizeitschuhe. Für eine Abfahrt reichen seine Kräfte nicht. Er schaut den Skisportlern auf den Pisten nur wehmütig zu. Sein sehnsüchtiger Blick in die Ferne zeigt: Er kann nicht mehr …

Franz Beckenbauer sieht so müde aus. Kein Wunder, dass Tochter Francesca (16) die Schule in England abbrach und Sohn Joel (19) sein Studium verschob: Sie wollten bei ihrem Vater sein. So lange das noch möglich ist.