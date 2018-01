Franz Beckenbauer: Schock-News! Jetzt packen seine Freunde aus!

Es sieht gar nicht gut für Franz Beckenbauer aus. Der „Kaiser“ hat sich jetzt schon seit Monaten zurückgezogen. Um seine Gesundheit scheint es nicht gut zu stehen und dann stehen noch die schlimmen Korruptionsvorwürfe um die WM 2006 im Raum, die den 72-jährigen schwer belasten.

Allmählich machen sich auch Franz Beckenbauers Freunde große Sorgen. „Der ganze Stress, die ganzen Geschichten, sowohl im Privaten als auch mit der WM-Vergabe 2006, haben ihn natürlich mitgenommen“, erzählt Franz’ ehemaliger Schützling Lothar Matthäus. „Er sieht nicht mehr so frisch aus wie vorher.“

Franz Beckenbauer: Jetzt ist alles aus!

Und auch der Ex-Sportkommentator Marcel Reif ist beunruhigt wegen Franz’ Zustand. „Ich mache mir große Sorgen!“, gibt er zu. „Nach allem, was ich höre, ist ein Mensch, der so in der Öffentlichkeit war, wie Franz Beckenbauer das war, jetzt - auf eigene Veranlassung - völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden." Wenn jetzt schon die Freunde und ehemaligen Kollegen des „Kaisers“ so besorgt sind, muss es wirklich schlecht um ihn stehen...