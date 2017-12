Franz Beckenbauer: Schockierende Bilder aufgetaucht!

Um Franz Beckenbauer scheint es überhaupt nicht gut zu stehen. Seitdem er letztes Jahr am Herzen operiert werden musste, hat er mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Dann wurde er vor wenigen Monaten auch noch ein zweites Mal operiert. Zwar soll es sich dabei um einen reinen Routineeingriff gehandelt haben, doch auch dieser hat den 72-jährigen sichtlich mitgenommen.

Was nun aber am meisten Anlass zur Sorge gibt: Franz Beckenbauer scheint sich innerlich schon auf seinen Tod vorzubereiten! Auf die Frage, welcher Bundestrainer wohl in zehn Jahren mit ihm am Tisch sitzen wird, antwortet er bloß: „Ob ich da noch da bin?“ Eine sehr beängstigende Aussage! Hat der Fußball-„Kaiser“ keine Lust mehr weiterzuleben?

Franz Beckenbauer: Gefängnis-Schock!

Darauf deutet auch die Behauptung eines Ex-Nationalspielers hin, der sagt: „Franz kann nicht mehr Golf spielen und geht kaum noch aus dem Haus!“ Klingt ganz so als gebe er jetzt alles auf, was ihm einmal wichtig gewesen ist. Die aktuellen Korruptions-Vorwürfe gegen ihn, dürften nicht wirklich zur Besserung von Franz Beckenbauers Zustand beitragen. Ehe im Gegenteil...