Franz Beckenbauer: Überraschendes Vaterglück!

Erholt sieht er aus. Der Blick klar, die Wangen rosig. „Es geht mir gut“, sagte er vor allen Anwesenden. Bei seinem traditionellen Karpfenessen im noblen Kitzbühel zeigte sich Franz Beckenbauer gerade zum ersten Mal seit seiner zweiten Herz-OP im Herbst wieder in der Öffentlichkeit.

Franz Beckenbauer: Eine neue Liebe lässt ihn wieder strahlen!

Vorbei scheinen die Zeiten der Sorgen und des Kummers – denn der „Kaiser“ schwelgt gerade wieder im Vaterglück. Und der Grund dafür ist so wunderschön! Sie heißt Elena Engelmeier, ist 19 Jahre alt und kommt aus Deutschland. Seit sieben Monaten ist die hübsche junge Frau die Freundin von Beckenbauers jüngstem Sohn Joel Maximilian (17). Die Münchnerin arbeitet in der bayerischen Landeshauptstadt im Hotel- und Tourismusmanagement. Obwohl Elena zwei Jahre älter ist als Joel, hat es zwischen den beiden schnell gefunkt. „Wir haben uns beim Essengehen kennengelernt“, erzählte sie mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht.

Das neue Familienmitglied ist herzlich willkommen

Gemeinsam turtelte das Paar im edlen Hotel „Kitzhof“ im Herzen des österreichischen Nobelskiortes. Vor rund 100 geladenen Gästen – darunter hauptsächlich Freunde des „Kaisers“ – warfen sich Joel und seine Elena immer wieder verliebte Blicke zu, posierten stolz, aber auch etwas schüchtern für die Kameras.

Ihre Liebe ist noch ganz frisch. Und trotzdem hat Franz Beckenbauer das neueste Familienmitglied bereits in sein Herz geschlossen. Getreu dem Motto: „Der liebe Gott freut sich über jedes Kind!“

Aber auch Heidi (51) scheint die junge Frau voll und ganz zu akzeptieren. Gemeinsam feierten sie, Franz, Joel und Elena im Beckenbauer-Anwesen in Obertauern gerade ins neue Jahr.

Es geht bergauf für den Kaiser

2018 soll ein gutes Jahr für die gesamte Familie werden – und vor allem ein gesundes. Gerade für den „Kaiser“ selbst. Nach seinen beiden Operationen am Herzen will er es nun ruhig angehen lassen. „Ich bin ja auch ein braver Patient, befolge alle medizinischen Vorgaben. Ich bin aber auch in guten Händen, bei guten Ärzten. Mir geht es gut. Der liebe Gott wird schon wissen, wann er mich holt“, sagte er jetzt in Kitzbühel zu Freunden.

Wie kostbar die eigene Lebenszeit ist, betonte Franz Beckenbauer auch schon im Interview mit "Das Neue Blatt". „Die Zeit wird ja immer knapper …“, so die Fußball-Legende. Und diese kostbare, knappe Zeit will er nun so gut es geht genießen: mit seiner geliebten Familie.