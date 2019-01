Franz Beckenbauer: Wundervolle Neuigkeiten!

Das sind zur Abwechslung mal positive Nachrichten vom "Kaiser". In der letzten Zeit war Franz Beckenbauer immer wieder wegen seines desolaten Gesundheitszustandes in den Schlagzeilen!

Doch jetzt die Wende! In einer überraschenden Beichte erzählt die -Legende nun, wie es ihm wirklich geht!

Franz Beckenbauer: Überraschende Wende - er fängt ein neues Leben an!

Franz Beckenbauer: Ihm geht es wieder besser!

Obwohl in der vergangenen Zeit immer wieder darüber berichtet wurde, dass gesundheitlich angeschlagen sei, scheint es ihm nun wieder besser zu gehen - zum Glück! So verrät der Fußballstar gegenüber "Prominent": "Ich hatte ein paar Probleme, gesundheitliche Probleme und da war ich oft in der Reha. (...) Sie sehen ja, ich gehe ohne Krücken, also bin ich auf dem Weg der Besserung." Doch damit nicht genug! Auch die Negativ-Schlagzeilen zu seiner Gesundheit lassen den "Kaiser" mittlerweile kalt.

Franz Beckenbauer: Er steht über den Berichterstattungen

Nachdem bekannt wurde, dass Franz Beckenbauer unter gesundheitlichen Problemen leiden würde, rissen die Schlagzeilen über seinen Zustand nicht ab. Für den "Kaiser" jedoch kein Grund, sich unterkriegen zu lassen. So fügt er hinzu: "Mittlerweile ist es ja so, dass die Gemeinheiten immer größer werden. (...) Man muss sie ja auch nicht lesen. Man muss ja, man kann ja sagen: 'Moment, das interessiert mich nicht!' Und in diese Situation kommst du irgendwann mal." Ehrliche Worte, die zeigen: Unser "Kaiser" ist wieder ganz der Alte!