Franz Beckenbauer: Zurück zur Ex!

Franz Beckenbauer und seine Sybille galten damals als absolutes Traumpaar. In Kitzbühel verbrachten sie romantische Stunden auf dem Anwesen der Fußball-Legende, gingen Hand in Hand spazieren und schienen in ihrem Glück unantastbar zu sein.

Doch 2004 folgte dann die Scheidung und Franz verliebte sich in Heidi. Aus Rücksichtnahme zu seiner neuen Ehefrau zog er anschließend sogar nach Salzburg. Kitzbühel sei einfach zu klein für zwei „Beckenbauerinnen“. Die zwei Frauen liefen sich in dem Dörfchen zu oft über den Weg.

Franz Beckenbauer: Drama um seine Ehe!

Trotzdem vermuteten viele, dass der „Kaiser“ den Kontakt zu seiner Ex-Frau nie abgebrochen hat. Nun wagte er sogar einen großen Schritt und kaufte sich für 10 Millionen Euro ein Haus Kitzbühel. Es zieht ihn dorthin zurück, wo er einst so glücklich war. „Ich bin immer wieder gerne in Kitzbühel, habe eine besondere Beziehung zu der Region“, bestätigt er.

Die Erinnerungen haben ihn nie losgelasen. Nun wird Beckenbauer wieder Tür an Tür mit seiner Sybille wohnen. Kehrt er sogar ganz zu ihr zurück? Der erste Schritt ist jedenfalls getan...