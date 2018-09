Franz Beckerbauer: Hochzeits-Sensation mit 73!

Diese Worte gehen direkt ans Herz! (73) hat am Hochzeitstag seines guten Freundes Ralph Siegel (72) vor wenigen Tagen eine besonders romantische Andeutung gemacht: „Meine Ehen, die ich geschlossen habe, waren nicht kirchlich. Das fehlt noch!“

Für seine Heidi Burmester (53) ist das ein ganz großer Liebesbeweis. Sie wäre nach seinen Ehen mit Brigitte (72) und Sibylle Beckenbauer (70) die Erste, die er vor den Traualtar führen würde. Die beiden sind seit 2006 skandalfrei verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, Sohn Joel (18) und seine einzige Tochter Francesca (15).

Franz Beckenbauer ist ein Familienmensch

Um die kümmert der Kaiser sich seit Jahren intensiv, denn auch als Papa ist er jetzt ein ganz Großer. Während er für seine älteren Kinder Thomas (54), Michael (52) und Stephan († 46) wenig Zeit hatte, kann er das Vatersein nun genießen. Das freut vor allem Joel: „Wenn ich nach Hause komme, sehe ich ihn. Dann reden wir, schauen uns an, gehen Golfen – was man halt so mit einem normalen Vater machen würde“, lacht er. Bei Ralph Siegel – er hatte Beckenbauers Song Gute Freunde geschrieben – konnte der Kaiser nun sehen: Auch in fortgeschrittenem Alter kann man die Liebe seines Lebens kirchlich heiraten. Es wäre wirklich schön!