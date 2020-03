Franziska Knuppe: Überraschende Worte nach dem "Masked Singer"-Aus!

Reddit this

Jetzt ist es raus! Supermodel Franziska Knuppe steckte unter der Fledermaus-Maske. Doch was sagt sie eigentlich selber zu ihrem Aus?

Gestern Abend ging bei "The Masked Singer" das Rätselraten in die nächste Runde! Besonders die pinke Fledermaus sorgte bei der Jury für Diskussionen. Während Gastjuror sich unsicher war, hatte keine Zweifel. "Singen ist nicht ihr Beruf. Auf der Bühne bewegt sie sich aber wie ein Profi. Das ist Franziska Knuppe!", war er sich sicher. Und Rea sollte Recht behalten. Unter dem Kostüm steckte wirklich das Supermodel.

Erstes Statement von Franzsika Knuppe

"Ich bin erleichtert. Auf der einen Seite finde ich es natürlich auch schade", erklärte Franzi kurz nach ihrem Rauswurf in der Sendung "red!". "Das ist wirklich auch das erste Mal, dass ich so singe. Und ich war so aufgeregt." Doch das war nicht das einzige Problem. "Es ist wahnsinnig heiß unter dem Kostüm, das ist auch total eng. Ich hatte da manchmal echt Probleme zu atmen."

Das Rätselraten geht weiter

Welche unter den anderen Masken stecken? Darüber kann momentan nur spekuliert werden. Jedoch sind bereits einige Gerüchte im Umlauf. So soll Dieter Hallervorden das Chamäleon sein. In die Rolle des Wuschels schlüpft angeblich Chartstürmer Wincent Weiss. Ob das stimmt? Das erfahrt ihr in den nächsten Wochen...

