Franziska Pigulla: Die Stimme von Agent Scully ist tot!

Die Filmwelt ist in Trauer! Franziska Pigulla, die vor allem als Stimme von Gillian Anderson in "Akte X" bekannt wurde, verstarb am 23. Februar in Berlin, wie nun unter anderem durch die Synchronagentur Carpe Diem online bestätigt wurde.

Franziska Pigulla war 25 Jahre die Stimme von Agent Dana Scully

Seit 1994 war Franziska Pigulla die deutsche Stimme von Agent Dana Scully in der Mystery-Serie "Akte X". Während andere Stimmen der Erfolgs-Serie ausgetauscht wurde, blieb Franziska stets die Stimme der Kult-Figur. Auch Hollywoodstars wie oder lieh Franziska ihre deutsche Stimme. Des Weiteren war ihr unverkennbarer rauchiger Stimm-Klang auch in Reportagen für "Galileo", "Autopsie – Mysteriöse " oder "Akte – Reporter kämpfen für Sie" zu hören.

Die TV-Welt trauert um Franziska Pigulla

"Wir bedanken uns für viele schöne Momente, tolle Produktionen und sagen Adieu, liebe Franzi", heißt es durch die Synchronagentur Carpe Diem online. Auch "Radio Bremerhaven" spricht via " " Anteilnahme aus: "Franziska Pigulla (Deutsche Stimme von Gillian Anderson, Demi Moore u.a.) ist mit 54 gestorben". Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Franziska stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.