Es ist schon in trockenen Tüchern. Nur ihre Freunde wissen Bescheid!

Eigentlich hatte es Franziska van Almsick mit dem Heiraten nicht sehr eilig. Eigentlich! Doch angesichts ihres 40. Geburtstages am 5. April scheint sich die Ex-Profischwimmerin nun ihre Lebensplanung komplett über Bord zu werfen. Mehr noch: Die ehemalige Schwimmerin schmiedet eifrig Pläne für eine geheime Hochzeit unter der Sonne. Ob sie etwa mit einem Kniefall bei ihrem Jürgen (57) um dessen Hand anhalten will? Nicht ganz!

Franziska van Almsick: Ihr Sohn heißt Mo Vito

Dennoch ist es an der Zeit, die Liebe mit einem Ring und einem Schwur zu besiegeln. Immerhin ist das Paar seit 2005 liiert und seit 2006 verlobt. Im Geburtstagsurlaub könnten daher endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und da die ehemalige Schwimmerin das Wasser und Spanien so liebt, könnte es mit großer Wahrscheinlichkeit auf einem Boot an der mallorquinischen Küste passieren...

Hochkarätige Gäste bei der Hochzeit

Auch potenzielle Trauzeugen sind hier schnell gefunden: Helene Fischer (33) und Florian Silbereisen (36) – beides sehr gute Freunde und oftmals die Urlaubsbegleitung des Paares, würden sich sicher freuen.

„Wenn die Leute aufhören nach der Hochzeit zu fragen, dann werden wir es höchstwahrscheinlich wagen“, hatte Franziska vor einiger Zeit erklärt und damit einen entscheidenden Hinweis geliefert. Denn momentan denken ja alle nur an ihren Geburtstag!