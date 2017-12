Frau (27) hat Sex mit Geistern!

Diese Frau hat wohl übernatürlich guten Sex: Die Britin Amethyst Realm (27) behauptet, sie habe Geschlechtsverkehr mit Geistern. 20 verschiedene soll sie schon gehabt haben, echte Männer würden sie seitdem nicht mehr reizen.

Angefangen habe alles vor mehr als zehn Jahren. Als sie gerade erst mit ihrem Verlobten zusammengezogen war, spürte sie plötzlich "so eine Präsenz" im Haus, wie sie in der TV-Sendung "This Morning" erzählte. Diese habe ihr gtefallen.

Etwas zu sehr, wie es scheint. Als ihr Verlobter einmal Abends nicht da gewesen sei, habe sie sich dem Geist hingegeben. Wie verrückt es auch klingt - Amethyst Realm zog sich ein Negligé an, legte sich ins Bett und wartete auf das Gespenst.

Es sei tatsächlich erschienen und hatte dann angeblich Sex mit der Britin: "Ich spürte eine Art Gewicht, einen Druck gegen meine Schenkel. Gleichzeitig ein Atmen und Streicheln", so die 27-Jährige in der Show.

Und es erschien anbgeblich sogar. Amethyst Realm bekam einen Orgasmus beim gemeinsamen Liebesspiel. Von diesem Moment an habe sie dann nie wieder das Verlangen gehabt, mit einem normalen Mann zu schlafen.

Ihr Verlobter erwischte sie sogar mit dem Geist

Und die Geschichte wird noch skurriler (wenn das überhaupt geht): Angeblich hat ihr Verlobter sie sogar mal mit dem Gespenst erwischt. Die Beziehung zu ihrem Partner endete.

Mit dem Geist hatte sie anschließend drei Jahre lang ein Verhältnis, bis auch dort die Leidenschaft nachließ. Er besuchte sie nicht mehr.

Dafür kamen schon bald weitere Gespenster - insgesamt sollen es 20 gewesen sein. Von langer Dauer sind diese übernatürlichen Beziehungen jedoch nie.

Gut sei der Sex dennoch. Jetzt wünscht sich Amethyst Realm in Sachen Geistern nur noch eins: "Eins, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen kann."

