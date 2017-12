Frau erleidet Totgeburt und muss dafür 30 Jahre in den Knast

Frau erleidet Totgeburt und muss dafür 30 Jahre in den Knast

Der Fall der 34-Jährigen Teodora Vásquez lässt Menschenrechtler in aller Welt aufschreien: Nach einer Vergewaltigung wurde die Frau schwanger und erlitt anschließend eine Totgeburt. Vor einem Berufungsgericht in El Salvador wurde nun bestätigt, dass die Verurteilung der Frau zu 30 Jahren Haft, die bereits im Januar 2008 stattgefunden hatte, rechtens ist. Der Anklagegrund: Mord.

Hintergrund: Die unmenschlichen Abtreibungsgesetze in dem Land verbieten jede Abtreibung, selbst wenn die Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben der Mutter bedeutet.

Adam Lambert in Finnland verhaftet

Teodora Vásquez sitzt bereits seit zehn Jahren in Haft

Als die heute 34-jährige Frau nach ihrer Vergewaltigung - von der sie aus Angst niemandem erzählte - plötzlich starke Unterleibsschmerzen spürte, rief sie den Notarzt. Anschließend bekam sie heftige Blutungen und verlor das Bewusstsein.

Teodora Vásquez brachte das Baby schließlich in ihrem Badezimmer zur Welt. Tot. Die herbeigerufene Polizei nahm die Frau wegen Mordverdachts fest, obwohl diese noch bewusstlos war.

Das in einem ersten Gerichtsverfahren ergangene Urteil, wurde fast zehn Jahre später in einem Berufungsverfahren nun noch einmal bestätigt. Teodora Vásquez sitzt bereits seit zehn Jahren in Haft.