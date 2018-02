Eine Frau aus Indien war im 8. Monat schwanger. Sie freute sich riesig auf ihr Kind – dann der Schock: Kurz danach wurden ihre Leichenteile entdeckt. Aber was ist passiert?

Müllmänner haben die schreckliche Entdeckung gemacht und ihre Leichenteile am Straßenrand in einem Müllsack entdeckt. Die Obduktion brachte weitere tragische Details ans Licht: Sie wurde zerhackt und danach in Müllsäcke gepackt. Außerdem war sie im 8. Monat schwanger.

"Es scheint, als ob jemand die Geburt verhindern wollte. Derjenige wird verdächtigt, wie Frau umgebracht zu haben", sagte der stellvertretende Polizeipräsident Vishwa Prasad laut der „Daily Mail“. Nähere Einzelheiten zu dem schrecklichen Verbrechen sind bisher noch nicht bekannt. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung im Mithilfe.