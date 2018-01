Frau verprügelt Lokführer während der Fahrt

Eine Frau ist während einer Zugfahrt durchgedreht und hat den Lokführer verprügelt.

Der unfassbare Fall ereignete sich in der Niederbarnimer Eisenbahn. Die Frau war offenbar stark alkoholisiert. Ein Polizist, welcher zufällig im Zug war, hat die 31-Jährige festgenommen.

Die Frau soll sich am Neujahrstag während der Zugfahrt aggressiv gezeigt haben. Zwischen den Bahnhöfen Strausberg und Berlin-Mahlsdorf ging sie in den Führerstand und hat den Lokführer attackiert, in dem sie ihn mehrmals auf den Kopf geschlagen hat.

Eine Untersuchung lehnte der Mann ab und blieb im Dienst. Die Frau wurde festgenommen und kam zur Ausnüchterung in eine Zelle. Die Prügel-Attacke hat für die Frau Konsequenzen: Gegen sie wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.