Frau will an Weihnachten ihre tote Mutter essen

Die Geschichte ist bizarr. Eine 41-jährige Britin will an Weihnachten ihre tote Mutter essen. Dazu möchte sie die Asche ihrer verstorbenen Mutter über dem Weihnachtsessen verstreuen. Es soll nicht das erste Mal sein, dass die Britin die Asche ihrer Mutter zu sich nimmt.

Britin will die Asche ihrer Mutter essen

Wie die "Sun" berichtet, habe eine 41-jährige Britin vor, an Weihnachten die Asche ihrer Mutter über den Weihnachtsspeisen zu verstreuen. Die Frau, welche selber Mutter von zwei Kindern ist, möchte dadurch ihrer toten Mutter wieder näher sein. Sie ist der Meinung, dass ihre Mutter dadurch in ihr weiterleben würde.

Britin isst nicht das erste Mal ihre Mutter

Wie die Britin ebenfalls erzählt, soll sie an Weihnachten nicht das erste Mal die Asche ihrer Mutter zu sich nehmen. So soll sie jeden Tag einen Löffel der Asche aus der Urne verspeisen. Dabei soll sie der Geschmack an ein Gemisch aus Kreide und Salz erinnern.