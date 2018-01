Frau wird von Hunden zerfleischt!

Grausame Attacke in Kalifornien mit tödlichen Folgen: Eine Frau wurde von mehreren Hundern angegriffen – kurz danach war sie tot.

Die Frau soll in ihrer Einfahrt gestanden haben. Plötzlich kam eine Meute von Hunden und fiel über sie her – laut „Daily Mail“ wurde die Frau von den Tieren regelrecht zerfleischt. Passanten haben die Amerikanerin kurz danach in ihrer Einfahrt auf dem Boden liegend vorgefunden.

Die Frau hat von der brutalen Attacke schwere Verletzungen davongetragen und verstarb noch am Unglücksort. Ein Anwohner erklärte, dass streuende Hunde in der Gegend ein großes Problem sind. Bisher ist völlig unklar, um welche Rasse Hunde es sich handelte und weshalb die Tiere die Frau plötzlich angefallen haben. "So etwas darf in einer zivilisierten Gesellschaft einfach nicht passieren", meint ein Anwalt. Nun wird geprüft, ob die Hunde jemanden gehören – sollte das nicht der Fall sein, kann niemand zur Rechenschaft gezogen werden.