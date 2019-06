Frauke Ludowig: Drama in Portugal!

wollte sich eigentlich mal so richtig entspannen. Nach einem anstrengenden Dreh in Portugal freute sie sich auf ein ruhiges Essen mit ihrem Team. Das endete aber in einer Katastrophe...

Frauke Ludowig: Emotionale Familienbeichte!

Frauke Ludowig: Ausgeraubt!

Beim Essen wurde die -Moderatorin nämlich ausgeraubt! Frauke legte ihre Tasche sicher zwischen zwei Stühle. Doch das half nichts. Ein Unbekannter setzte sich in ihre Nähe und schaffte es den Reißverschluss ihrer Tasche zu öffnen und ihr Portemonnaie herauszufischen.

Erst als die 55-Jährige bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse fehlte. Als sie bemerkte, dass sie auch nicht im Hotel war, realisiert sie schnell...

Der Dieb versuchte Geld abzuheben!

Der Schock saß bei Frauke Ludowig tief. Als sie ihre Karten sperren ließ, wurde ihr gesagt, dass schon versucht wurde Geld abzuheben. Zum Glück ohne Erfolg.

"Ich gehöre echt zu den Leuten, die gesagt haben, mir passiert sowas nie, ich passe so sehr auf meine Sachen auf und ich hatte meine Tasche direkt an meinem Bein. Mein Kollege saß direkt neben mir. Also die war zwischen uns, ja. Aber irgendwie hat es jemand, der hinter mir saß, geschafft - der da auch alleine saß [...] - den Reißverschluss der Tasche zu öffen, mein Portemonnaie darauszuholen. Ich habe nichts gemerkt, ich denke mal, es war der Moment, als man dann Essen kriegt im fremden Land und man guckt sich das an, redet miteinander", erklärt sie in einer Videobotschaft.

Und sie ist richtig sauer! "Ich ärgere mich echt und wie gesagt, ich hätte gedacht, mir passiert das nie", so Frauke weiter. Hoffentlich bleibt es wenigstens nur bei diesem einen Mal...