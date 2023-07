Frauen-Fußball-WM: Liebes-Debakel bei Pernille Harder und Magdalena Eriksson!

Bereits seit 2014 sind Pernille Harder und Magdalena Eriksson ein echtes Traumpaar im Frauen-Fußball. Sie lernten sich im schwedischen Linköping kennen und lieben, wo sie gemeinsam in einem Team spielten. Inzwischen spielen beide Frauen für den renommierten Verein FC Bayern München. Doch nun stehen sie sich bei der Weltmeisterschaft als Gegner gegenüber. Denn während Pernille Harder für ihre Heimat Dänemark als Nationalspielerin auf dem Platz steht, verteidigt Magdalena Eriksson die Ehre Schwedens.

In der momentan laufenden Gruppenphase treffen die skandinavischen Teams noch nicht aufeinander, doch das könnte in den folgenden Wochen durchaus passieren. Denn beide Nationalteams konnten bereits erste Siege gegen ihre Gegner China und Südafrika feiern. Und wenn sie weiterkommen, heißt es für die beiden Fußballerinnen gegeneinander zu spielen, statt zusammen an einem Strang zu ziehen. Eine echte Bewährungsprobe für die Liebe von Pernille Harder und Magdalena Eriksson. Hoffentlich kehren sie aus Australien und Neuseeland nicht als getrenntes Paar zurück, sondern können gemeinsam ihren Lieblingssport zelebrieren und die Erfolge des anderen feiern!