Frauentausch: Sensationelles Comeback von Erdbeerkäse-Nadine

"Nadine The Brain", bekannt aus der RTL2-Show "Frauentausch", ist zurück. Und zwar als Werbegesicht für ein ganz spezielles Produkt ...

"Gute Angebote sind unser Terrer...Ter-ri-turium, unser Terrotio...unser Terrerium. In Erdbeerkäse sind Vitamine drin. Unsere aktuellen Angebote findet Du unter ...", dem neuen Werbepost des Lebensmittel-Riesen Kaufland. Und wem das Wort "Erdbeerkäse" jetzt irgendwie bekannt vor kommt: Ganz recht, das Kultzitat stammt von Frauentauch-Kanditatin Nadine. Auch genannt "Nadine The Brain", denn wohl wenige Tauschmütter sind den Fernsehzuschauern so im Gedächtnis geblieben wie sie. Das dachte sich wohl auch die Marketingabteilung der Lebensmittelkette als sie überlegt haben, welche Idee wohl super sei um einen Erdbeerfrischkäse zu promoten.

"Nadine The Brain": Neuer Internet-Hype

Wer eignet sich da besser als Erdbeer-Käse-Nadine? Richtig, fast niemand. Und das sehen die Kaufland-Kunden genauso. Über 3.000 Likes hat der Post auf der -Seite des Konzerns bereits. Darunter zahlreiche begeisterte Kommentare von Usern. "Wirklich eindeutig geiles Marketing, liebes Kaufland Team...genau mein Humor!", schreibt ein Follower, dahinter jede Menge Lach-Emojis. Eine andere Nutzerin fragt: "Kann ich bei euch auch Wors kaufen? Wegen Wietamine. Wors hat ganz fiele. Aber nich Bio! Das nur Abfall!" Darauf antwortet die Lebensmittelkette gekonnt: "Liebe Anna, danke dir. Natürlich bekommst du bei uns auch Wors. Liebe Grüße."

Erdbeerekäse und eine Portion Humor

Diese Lach-Nummer wird dem Erdbeer-Frischkäse aus dem Supermarkt sicherlich gut bekommen. Fragt sich, welche Fernseh-Legende als nächstes überraschend als neues Werbegsicht auftritt. Eins steht jedenfalls fest: Die Supermarkt-Kette hat Humor. Und Nadine? Die hoffentlich auch...