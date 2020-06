Frauentausch: Tatjana Gsell zieht bei Tim Toupet ein!

Denn während die Millionen-Erbin Tatjana Gsell feststellen muss, dass sie mit ihrem Lebensmotto "Sex sells" nicht überall gut ankommt, erwartet Tim Toupet die ein oder andere tierische Überraschung...

Der Frauentausch bei RTL 2 ist ein äußerst beliebtes und erfolgreiches Format, weil jeweils zwei völlig verschiedene Menschen ihren Alltag mitsamt Wohnung, Familie und Aufgaben miteinander tauschen und dabei interessante Erfahrungen machen. Heute wagen sich beim "Promi Frauentausch" Tatjana Gsell und Tim Toupet ins Haus des jeweils anderen und dort erwarten sie einige Überraschungen.

Während Tatjana Gsell alles Klischees vom Luxusleben einer millionenschweren Erbin gerecht wird, inklusive Botox und Champagner, lebt Tim Toupet sehr bodenständig mit seiner Partnerin, seinem Sohn und dessen Mutter in der Nähe von Köln, wo er trotz Schagerkarriere weiterhin einen Friseursalon betreibt. Die Familie sorgt für Tim Toupet's Bodenhaftigkeit, also genau das, was Tajana Gsell zu fehlen scheint.

Sie pendelt regelmäßig zwischen Deutschland und London, wo sie jeweils einen festen Wohnsitz hat, beschäftigt in ihrer deutschen Luxusvilla Angestellte und einen Gärtner und ihre beiden Mitbewohner sind auch alles andere als "Normalos": Vor allem der 26 jährige Silvio sorgt für exotisches Feeling in der Luxus-WG. Denn dank ihm bewohnen auch Leguane, Waschbären, Schildkröten und eine fünf Meter lange Schlange die Villa von Tatjana Gsell.

Wie Tim Toupet mit Kleintier-Zoo und Dauer-Luxus zurechtkommt, und ob Tatjana Gsell auch im bodenständigen Umfeld eine Diva bleibt, könnt ihr heute Abend sehen. "Promi Frauentausch" mit Tatjana Gsell und Tim Toupet, am 05.05. um 20:15 Uhr auf RTL 2.