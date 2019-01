Frauke Ludowig: Emotionale Familienbeichte!

Reddit this

Sie hat in ihrer 24-jährigen Karriere als Moderatorin des -Promi-Magazins „Exclusiv“ die größten der Welt getroffen, steht immer top gekleidet und geschminkt vor der Kamera. Doch privat mag Frauke Ludowig es bodenständig: Ihre kostbare Freizeit verbringt sie am liebsten in Jeans und Pulli – und mit der Familie.

Frauke Ludowig: Sexy Urlaubsgrüße begeistern die Fans

Frauke Ludowig: Ihre Familie geht über alles

Neben Ehemann Kai Röffen (57) und den Töchtern Nika (13) und Nele (15) sind das vor allem ihre Eltern Helga (78) und Franz (84) Ludowig. Die beiden leben in Wunstorf in Niedersachsen, betrieben dort bis zu ihrem Renteneintritt eine Fleischerei. Von ihnen hat Frauke Ludowig nicht nur gelernt, dass sich Tüchtigkeit im Leben auszahlt, sondern auch viel Liebe mit auf den Weg bekommen.

„Es war immer sehr warmherzig bei uns zu Hause“, erzählte sie jetzt dem Frauen-Magazin „Meins“. „Meine Eltern waren immer für uns Kinder da und haben uns ein fürsorgliches und liebevolles Miteinander vorgelebt.“ Deshalb sei es für sie jetzt auch selbstverständlich, sich um Vater und Mutter zu kümmern. „Im waren wir drei Wochen dort. Ich bringe sie dann zur Reha, zum Arzt, vereinbare Termine für sie, eben alles, was so anfällt, wenn Eltern älter werden.“

Frauke Ludowig: Gutes Verhältnis zu ihren Eltern

Das Verhältnis sei aber auch in Zeiten der räumlichen Trennung sehr eng, erzählt Frauke Ludowig. „Wir telefonieren jeden Tag! Meine Mama sieht außerdem jede Sendung und fragt gern nach, ob meine Chefs auch zufrieden mit mir sind!“

Grundsätzlich, so die Moderatorin, werde aber viel zu wenig mit Senioren gesprochen. „Ältere Menschen haben ein Leben gelebt und bringen viel Erfahrung mit, die sollten wir nutzen.“ Kluge Worte von einer tollen Frau – und einer wunderbaren Tochter.