Frauke Ludowig: Schock-Diagnose! Große Sorge um ihre Gesundheit

Ohje, arme Frauke! Momentan sorgen die neusten Nachrichten von "RTL"-Kultmoderation Frauke Ludowig für große Aufregung! Wie Frauke mitteilte, würde es ihr aktuell alles andere als gut gehen. Auch ihre Show-Auftritte musste sie wegen ihres Gesundheitszustandes absagen. Kaum verwunderlich, dass ihre Fans bei solchen Neuigkeiten in großer Sorge um ihr Idol sind. Viele fragen sich: "Was fehlt Frauke?"

Frauke Ludowig: Süße Kinder-Überraschung

Frauke Ludowig: So geht es ihr wirklich!

Bei "Instagram" teilte Frauke Ludowig ihre Schock-Diagnose mit ihren Fans. So berichtete sie bereits vor drei Tagen, dass sie unter einer schlimmen Grippe leiden würde. Auch ihre Show-Auftritt musste sie deshalb absagen. Kein Wunder, dass ihre treuen Anhänger, bei solch einer Nachricht in heller Aufregung sind. So sprechen sie in liebevollen Posts, ihre Genesungswünsche an die Moderatorin aus. Auf eine Rückkehr von Frauke warteten sie trotzdem vergeblich.

Frauke Ludowig: Ihre Fans stehen ihr bei!

Durch Fraukes neusten Post bei "Instagram" wird jetzt jedoch deutlich: Ihre Fans können unbesorgt sein. Die Moderatorin scheint sich auf dem Weg der Besserung zu befinden. So schreibt sie: "So gaaaaaanz langsam kehren die Lebensgeister zurück... aber manno... was ist das ne Grippewelle, heute nochmal Wartezimmer, Arzt, dann ein kurzes berufliches Meeting #bachelorfinale #moderation und schnell wieder ins #bett... ich hoffe, ihr seid gesund mein lieber @kenaamoa vertritt mich in @rtl_exclusiv eure Frauke."

Auch wenn es Frauke scheinbar wieder bessergeht, stehen ihr ihre Fans trotzdem weiterhin bei. So schreiben sie: "Liebesgrüsse und Genesung's Grüsse von Zürichsee" sowie "Als Leidensgenosse fühle ich mit Ihnen. Gute Besserung auch an alle anderen Grippe Kranken." Ist zu hoffen, dass die lieben Worte Wirkung zeigen. Auch wir wünschen Frauke gute Besserung!