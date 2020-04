Frauke Ludowig: Ungeschminkt-Foto sorgt für Furore

Reddit this

Home Office, Isolation und Social Distancing machen auch vor den nicht Halt. Und so verbringt momentan deutlich mehr Zeit in den eigenen vier Wänden - am liebsten ungeschminkt und im Schlabber-Look.

Wen derzeit ein schlechtes Gewissen plagt, weil er außer Jogginghosen kaum noch andere Kleidung trägt, darf beruhigt sein: Mit dem Casual Look befindet man sich in bester Gesellschaft. Auch Society-Expertin Frauke Ludowig pfeift in der Corona-Krise auf Designer-Outfits und Make-up, wie sie nun bei bewies.

Frauke Ludowig zeigt sich ohne Make-up

"Die Tage im #homeoffice haben auch viel schönes! Neben dem Dauer-Jogginghose-tragen, Dauer-nomakeup und Dauer-Friseur-Abstinenz kann man in der Mittagspause ein bisschen Sport machen", freut sich die "Exclusiv"-Moderatorin.

Für ihren sympathisch natürlichen Look bekommt die 56-Jährige jede Menge Komplimente. "Sieht auch sexy aus", "Toll siehst du aus" oder auch "Du knackige Braut!" lauten die User-Kommentare.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Frauke Ludowig ungeschminkt präsentiert. Mit ihrem No-Make-up-Look löste sie jedes Mal Begeisterung aus und erntete jede Menge Komplimente dafür. Doch bestimmt freuen sich die Fans auch schon, sie hoffentlich bald wieder am Roten Teppich zu sehen - und zwar im Glamour-Look.

